Brigadier (r) José Zara deja Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

26 ag. 2025 - 02:12 hrs.

¿Qué pasó?

El brigadier en retiro del Ejército, José Zara, salió este lunes de la cárcel de Punta Peuco luego de cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en septiembre de 1974.

El también exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), actualmente de 82 años de edad, fue condenado en agosto de 2010 a una pena de 15 años de presidio por los delitos de doble homicidio y asociación ilícita.

Asesinato del general Prats y su esposa

El crimen tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cuando una bomba instalada en la caja de cambios del vehículo del general Prats terminó con su vida y la de su esposa.

Registrado como el primer atentado fuera de Chile mandatado por la dictadura de Augusto Pinochet, la condena en contra de los responsables llegó 36 años después. Además de Zara Holger, por el crimen fueron procesados el general (r) y exdirector de la DINA, Manuel Contreras; el brigadier (r) Pedro Espinoza; el ex agente civil Jorge Iturriaga y su hermano, el general (r) Raúl Iturriaga.

José Zara es uno de los 10 presos de Punta Peuco que en 2016 firmaron una carta pidiendo perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Todo sobre Casos Judiciales