Gobierno se querella por asociación criminal con homicidio tras ataque a trabajadores forestales en Victoria

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Luis Cordero, informó que el Gobierno presentó una querella por el delito de asociación criminal con homicidio calificado frente al fatal ataque contra dos trabajadores forestales ocurrido el fin de semana en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

El anuncio llega en medio de cuestionamientos y presiones desde diferentes sectores para que el Ejecutivo invoque la Ley Antiterrorista en el caso. "Esta es una asociación criminal que cometió un homicidio calificado. Los antecedentes para (investigar) terrorismo, esto forma parte de la investigación y lo vamos a ver", declaró el secretario de Estado.

En esa misma línea, el titular de Seguridad -quien se reunió este lunes con el gerente general de CMPC- reafirmó que como Gobierno no descartan recurrir a tal normativa en caso de que la investigación lo requiera. "Cada vez que nosotros tenemos antecedentes para activarla, por cierto lo hemos hecho", agregó.

En cuanto al crimen, el ministro catalogó la tragedia ocurrida durante la noche del sábado en un predio de la forestal CMPC como un "acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda. Y que en la región se cometen actos terroristas, en eso el Ejecutivo ha sido bastante claro".

Lo que se sabe del fatal ataque

Fue a las 22:03 horas del sábado 23 de agosto que un grupo de al menos cuatro sujetos encapuchados ingresó a un predio forestal perteneciente a la empresa CMPC ubicado en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

Allí, los hombres armados atacaron con armas de fuego a dos vigilantes nocturnos que realizaban una ronda de seguridad en el terreno. Uno de ellos, Manuel León, de 60 años de edad, murió producto de la embestida, mientras que su compañero César Osorio permanece herido de gravedad.

