Incautan costilla de ballena franca austral de dos metros en frontera con Argentina: Es una especie protegida

25 ag. 2025 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas incautó un hueso de dos metros de largo, correspondiente a una costilla de ballena franca austral, en el Paso Fronterizo Internacional Cardenal Antonio Samoré, en la región de Los Lagos.

El procedimiento fue realizado junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el marco de una fiscalización a un vehículo que provenía desde Argentina con destino a Puerto Montt, en el cual se encontró un elemento no declarado.

Las labores de control y revisión permitieron corroborar que se trataba de una costilla de ballena franca austral, animal protegido por la Ley N° 20.962, que aplica en Chile la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

"Evitamos que se genere un posible contrabando y estamos cumpliendo con las normativas y tratados vigentes"

La Administradora de Aduanas de Osorno, Olga Oyarzo, explicó que "este tipo de procedimientos son importantes para seguir protegiendo a la flora y fauna no solo de Chile, sino del mundo. Al incautar estas mercancías evitamos que se genere un posible contrabando y estamos cumpliendo con las normativas y tratados vigentes a los que está adscrito nuestro país y por los cuales tenemos que velar como funcionarios públicos".

El responsable del traslado del hueso de ballena franca austral es un ciudadano de nacionalidad chilena, quien explicó que es coleccionista de este tipo de piezas y que la había encontrado en una playa en Argentina. Además, se le incautaron 2,7 kilos de diferentes clases de carne, cuyo ingreso a Chile está prohibido.

Actualmente, la osamenta se encuentra en poder de Aduanas y será entregada al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para su análisis. El caso fue derivado al Departamento Jurídico de la Administración de Aduanas de Osorno, con el fin de que se adopten las acciones pertinentes, tras una denuncia por infracción a la Ley N.º 20.962.