Alerta Roja en Puerto Montt: Suspenden clases en sector impactado por intenso sistema frontal

24 ag. 2025 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, comunicó la suspensión de clases en todos los establecimientos ubicados en el sector de la Carretera Austral para este lunes 25 de agosto.

La medida responde al intenso sistema frontal que afecta a la zona, mismo por el que el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas Ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja en la comuna ante el riesgo de desborde del río Lenca.

"Esta medida se adopta de manera preventiva y tiene como único objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y los funcionarios, ante las adversas condiciones climáticas y las dificultades de traslado que estas generan en el sector", declaró la DAEM de Puerto Montt a través de un comunicado emitido la noche de este domingo.

Noticia en desarrollo...