Cantantes urbanos estaban grabando un videoclip y captaron una violenta encerrona en Providencia
¿Qué pasó?
Dos cantantes urbanos fueron testigos de una encerrona mientras grababan un videoclip durante la noche del domingo, en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.
El violento robo del vehículo fue perpetrado en Santa María con Pedro de Valdivia Norte, en plena vía pública, justamente donde los artistas Nobita 17K y Kalo Digital estaban registrando su performance.
Según se aprecia en un video, los dos jóvenes cantan ante las cámaras, cuando de pronto se percatan de que a unos metros un grupo de individuos descienden de una camioneta de color gris para perpetrar un delito.
Delincuentes robaron un auto en menos de 30 segundos
Acto seguido, se observa cómo la banda de delincuentes amenaza al conductor de un automóvil de color negro, quien se ve obligado a bajar rápidamente.
En menos de 30 segundos, los asaltantes logran apropiarse del vehículo en cuestión, mientras el propietario solo atina a correr tras de ellos.
El registro audiovisual dejó en evidencia la expresión atónita de los artistas urbanos, sorprendidos ante la rapidez del delito.
