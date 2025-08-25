Blindaje táctico y antifuga: Así son los nuevos vehículos de Gendarmería para trasladar reos de alto riesgo

25 ag. 2025 - 17:46 hrs.

El pasado 7 de agosto, Gendarmería presentó sus nuevos vehículos blindados que les permitirán trasladar a reos catalogados como de alta peligrosidad.

La particularidad de estos nuevos carros han sido catalogados como antifuga, pues cuentan con tecnología y características que impide cualquier estrategia que puedan emplear los convictos para huir.

Estas patrullas se suman a la flota especializada para las operaciones de trasladado de la población penal que está categorizada de alto riesgo.

El pasado viernes, con presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, Gendarmería desplegó los nuevos vehículos blindados en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá y que pronto llegarán a las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso.

Así son los nuevos vehículos blindados de Gendarmería

Se trata de automóviles marca Chevrolet tipo SUV Suburban 4x4, los cuales cuentan con cualidades particulares como blindaje táctico, protección de 360°, tecnología que permite monitorear y coordinar trayectos, además de un calabozo que permite trasladar hasta tres reclusos.

Vehículos blindados Gendarmería

Cabe mencionar que estos carros han sido fabricados de manera que puedan resistir todo tipo de ataques antifuga. La inversión de los autos tuvo un costo aproximado de 1,1 millones de dólares (cerca de mil millones de pesos chilenos).

El ministro Gajardo se refirió a estas nuevas patrullas para la institución, señalando que, "hoy por hoy, Gendarmería de Chile cuenta con una flota de vehículos blindados para realizar los traslados de alto riesgo al interior de nuestro país. Es decir, pasamos de no tener vehículos blindados para realizar este tipo de gestión, a tener 13 vehículos blindados para la realización de traslados de alto riesgo".

