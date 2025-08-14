Reos liberados por error: Gendarmería remueven a director en Atacama y suspende a funcionarios

14 ag. 2025 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó que funcionarios fueron suspendidos y que se iniciaron sumarios a raíz de los reos que fueron liberados por error en penales de Copiapó, La Serena y Temuco.

Según lo detallado por Pérez, fue removido el director regional de Atacama, mientras que en La Serena se designó a un nuevo mando regional que asumirá durante la próxima semana.

¿Qué dijo el director (s) de Gendarmería?

"Desde que hemos tomado conocimiento de estas situaciones se han dispuesto los sumarios administrativos de rigor por parte de cada director regional y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público", aseveró la autoridad.

"De la mano de esto se han adoptado otras medidas, dentro de estas, en el caso de las unidades de Copiapó y La Serena se procedió a la suspensión de los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad ,y el sumario relacionado con la liberación del sujeto desde la sala de audiencia en Temuco el 12 de julio pasado, se encuentra muy avanzado dicho procedimiento administrativo y ya está en etapa de formulación de cargos", expuso.

Remueven a director de Atacama

Pérez informó que este jueves "se procedió a la remoción del director regional de Copiapó, y en La Serena se ha designado un nuevo director regional que va a asumir durante el transcurso de la próxima semana".

"En cuanto a las capacitaciones y la necesidad de perfeccionar nuestros procedimientos con severa autocrítica, vamos a persistir en aquello en todas las unidades del país, y también nos interesa con perspectiva de futuro, llevar a nivel de especialización el trabajo que desarrollan las oficinas de estadística, porque a la luz de los antecedentes y de episodios que han sido públicamente difundidos durante el último tiempo, es una necesidad poder abordar con seriedad y profesionalismo aquello que estamos mencionando en esta ocasión", sostuvo.

"Los pormenores de cada uno de los episodios se van a dilucidar a través de los respectivos sumarios administrativos. Sin perjuicio de aquello, en lo preliminar hay evidencia que da cuenta de la revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes de ambos sujetos en el norte del país", agregó.

Negligencias de carácter administrativo y operativo

El director subrogante recalcó que "este tipo de situaciones, que hace ya varias semanas venimos abordando el propósito del caso sicarios, pero, aun cuando se trata de situaciones que pueden tener un grado de semejanza, cada una de ellas tiene distinciones".

"En el caso de Copiapó y La Serena, estamos hablando de negligencias de carácter administrativo, de acuerdo a los antecedentes iniciales, en que se recibió órdenes legítimas de los tribunales adecuadamente emitidas, y en que el error recaería de acuerdo a las primeras apreciaciones, en el mal procesamiento o desconcentración de parte de los funcionarios responsables, motivo por el cual ya se ha procedido a su suspensión", detalló.

"En el caso de Temuco, que se produjo una liberación defectuosa de carácter operativo desde la sala de audiencias de un sujeto el 12 de julio pasado, eso tiene un componente distinto, que no es meramente administrativo, sino que dice relación con la debida concentración y atención que debemos atender en cuanto a las instrucciones explícitas de la de la señora magistrado, para no haber retirado las esposas al sujeto en el lugar y haber permitido que acceda a la vía pública, aun cuando 24 horas después, por orden del propio tribunal, estaba siendo dejado en libertad", añadió.

