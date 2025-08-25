Influencer enterró "cofres del tesoro" con premios de hasta $500.000 en playas del Biobío

25 ag. 2025 - 11:03 hrs.

El pasado fin de semana el influencer Ignacio Villalón, de la cuenta de Instagram @estamos_pato, se trasladó hasta las playas de la región del Biobío y le entregó una particular sorpresa a sus seguidores.

En esta oportunidad, el creador de contenidos enterró pequeños cofres de madera con dinero en efectivo en la arena de la playa, con montos que iban desde los $50.000 hasta los $500.000.

El sábado publicó en sus redes sociales que dejó cinco "cofres del tesoro " en la playa Caleta Lenga de Hualpén. Se trataba de una caja con $500.000 y de otras cuatro con $50.000 cada una.

"Le voy a poder pagar el examen a mi vieja"

En solo minutos, se comenzó a llenar de personas que quisieron probar suerte y cavaron en la arena hasta lograr dar con alguna de esas cajas con dinero en efectivo. En uno de los videos incluso se ve a la mujer que se llevó el premio mayor, quien emocionada contó que con el dinero "le voy a poder pagar el examen a mi vieja (madre)".

El domingo Villalón realizó la misma dinámica en playa Negra de Penco, donde enterró un cofre con $500.000 y diez con $50.000. Tras anunciarlo en su Instagram, rápidamente, se llenó de personas que intentando tener suerte comenzaron a buscar las cajas.

Una hora después del anuncio, Villalón contó que había sido encontrado todo el dinero y relató que "llegó muchísima gente, fue brutal".