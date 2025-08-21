Con 3 dormitorios y 71 metros cuadrados: Así son los departamentos para Arriendo a Precio Justo en Concepción

21 ag. 2025 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Block J, ubicado en la Remodelación Paicaví en pleno centro de Concepción, región del Biobío, es uno de los inmuebles que están siendo intervenidos mediante el programa "Arriendo a Precio Justo" del Ministerio de Vivienda (Minvu).

Su remodelación se lleva a cabo mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Minvu, con una inversión superior a los 866 millones de pesos. Actualmente, las obras cuentan con un 96% de avance y deberían finalizar el último trimestre de este año.

Las obras en el edificio, que data de 1979, consisten en la rehabilitación de los departamentos y sus espacios comunes, los que serán habitados por a familias beneficiadas con el Subsidio de Arriendo (DS52) del Minvu.

Así son los departamentos para Arriendo a Precio Justo en Concepción

El edificio, que cuenta con 15 departamentos, ofrecerá viviendas de 71 m², con tres dormitorios, baño, cocina, logia y un espacio común para las familias.

Además, el block ahora contará con un piso comunitario en el quinto nivel, que incluirá una terraza, paneles fotovoltaicos y áreas verdes en el interior del edificio, con césped rodeado de cerco vivo y un antejardín, en el acceso, con bicicletero.

Interior departamentos (Serviu Biobío)

La fachada del edificio también fue renovada con luminarias Led. Asimismo, cuenta con un mural que homenajea a "La petronila", un personaje histórico de la zona.

¿Quiénes podrán vivir en estos departamentos?

Los departamentos del programa Arriendo a Precio Justo podrán ser habitados por quienes tengan adjudicado el Subsidio de Arriendo DS52 y cumplir con ciertos requisitos, como la capacidad de financiar el copago del arriendo.

En el caso de los adultos mayores y personas en situación de discapacidad que tengan el subsidio, la cobertura del beneficio llegará al 95% del valor del arriendo, por lo que los copagos no superarán los 15 mil pesos mensuales.

Cabe destacar que este no es el único proyecto del programa Arriendo a Precio Justo en la región el Biobío.

El Serviu explicó que "este proyecto se suma a otros cuatro en la región. Se trata de Horizonte Pacífico I (San Pedro de la Paz) con 80 unidades habitadas; Los Naranjos (Los Ángeles) de 29 unidades, con residentes activos; Paseo del Mar (Coronel) con 90 unidades; además del Proyecto Cochrane (Concepción) que se encuentra en fase de anteproyecto, con inicio de construcción proyectado para 2026".

Todo sobre Vivienda