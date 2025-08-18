18 ag. 2025 - 16:00 hrs.

El precio de los arriendos es una de las principales preocupaciones para las familias que cada mes deben pagar el alquiler de la casa o departamento donde viven. El tema se vuelve aún más preocupantes cuando se acercan los reajustes, ya que muchas veces implican modificar el presupuesto del hogar para poder cumplir con el pago del arriendo.

Sin embargo, la frecuencia con que se puede reajustar el valor del arriendo debe estar estipulada en el contrato firmado entre el propietario y el arrendatario, por lo que no tendría que significar una sorpresa para quienes arriendan la vivienda.

¿Cuántas veces se puede reajustar el precio del arriendo en un año?

La cantidad de veces que se reajusta el precio de un arriendo es la que está establecida en el contrato de arriendo que firmaron ambas partes.

Los plazos de reajuste pueden ser de anuales, trimestrales, semestrales o según el periodo que se acordó en el contrato, informa la empresa de bienes raíces Assetplan.

Además, la forma de reajuste, es decir, si el precio del arriendo variaría según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o por la Unidad de Fomento (UF) también debe estar estipulado en el contrato de arriendo.

A modo de ejemplo, si en un contrato se establece que el valor del arriendo se modificará cada 12 meses según la variación del IPC, dicho arriendo se reajustará solo una vez en el año, de acuerdo a la inflación que se haya registrado en el periodo establecido.

En cambio, si otro contrato de arriendo establece reajustes trimestrales, el precio de ese alquiler variará cuatro veces en el año.

Por el contrario, si el contrato de arriendo no habla de reajustes "hay que esperar al vencimiento del mismo y a la instancia de conversación o negociación para renovar el documento", indica Assetplan.

