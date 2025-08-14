Publican resultados del llamado especial del Subsidio de Arriendo: Conoce si te corresponde

14 ag. 2025 - 16:30 hrs.

Ya están publicados los resultados del llamado especial del Subsidio de Arriendo, orientado a personas mayores y personas con discapacidad que reúnan los requisitos para adjudicarse una ayuda que cubre entre el 90% y el 95% de la renta mensual que pagan por habitar una propiedad.

Sus postulaciones estuvieron abiertas durante todo abril y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) difundió la nómina de seleccionados a principios del presente mes. En total, se otorgará a más de 9.000 usuarios, mayoritariamente mujeres.

"Hemos buscado apoyar muy especialmente a grupos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda de calidad. Este subsidio es una gran ayuda, les permite llegar a fin de mes sin la preocupación de cómo pagarán el arriendo", expresó el ministro Carlos Montes en la ceremonia de publicación de resultados.

¿Quiénes se adjudican el Subsidio de Arriendo para personas mayores y personas con discapacidad?

Fueron seleccionadas como beneficiarias todas las personas que, en abril, reunían los siguientes requisitos:

Tener más de 60 años o cumplirlos durante el presente año; o ser mayor de 18 años con una discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y ser parte del 70% más vulnerable de la población.

Acreditar un ingreso mínimo de 5 UF ($194.470, para mayores) y 25 UF ($972.350, para discapacitados).

A diferencia de otros subsidios habitacionales, no había que contar con ahorro mínimo.

Junto con todo lo anterior, otras exigencias eran estar pagando un arriendo inferior a las 11 UF ($431 mil); y, si es que la vivienda está ubicada en regiones como la de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, un arriendo de hasta 13 UF ($509 mil).

¿Cómo saber si soy beneficiario del llamado especial del Subsidio de Arriendo?

Los resultados están disponibles en esta página web del Minvu. Para consultarlos, hay dos métodos: pinchando el botón "Resultados del llamado", el sistema derivará al usuario a una plataforma en que debe ingresar su RUT y Clave Única.

La segunda alternativa es descargando las nóminas de beneficiarios: una contiene los nombres de todas las personas mayores seleccionadas y, la otra, los de todas las personas con discapacidad.

Cualquiera sea la opción escogida, ambas arrojan el porcentaje de cobertura y el monto del subsidio. Por ejemplo, para un arriendo de $300.000 mensuales, el subsidio será de entre $270 mil y $285 mil, por lo que el beneficiario pagará entre $15 mil y $30 mil.

