Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Así será "La Platina", el megaproyecto habitacional que se desarrolla en la comuna de La Pintana

¿Qué pasó?

Bajo el nombre de "La Platina" se están desarrollando cuatro megaproyectos inmobiliarios que entregarán una solución habitacional a 1203 familias, estimándose que 4.770 personas serán beneficiadas en la comuna de La Pintana, en el sector sur de la región Metropolitana.

La iniciativa se lleva a cabo en un terreno que se ubica entre la autopista Acceso Sur, Avenida El Observatorio, Avenida Santa Rosa y calle Rosa Ester.

Lo más visto de Nacional

El primer megaproyecto entregará 201 viviendas: 45 departamentos y 156 casas; el segundo hará lo propio con 260 viviendas divididas en 74 departamentos y 186 casas. El tercero, y el más grande, otorgará 414 viviendas: 120 departamentos y el último entregará 328 viviendas, de las cuales 83 son departamentos y 235 casas.

Ir a la siguiente nota

Así son las viviendas

Todas las viviendas cuentan con envolvente térmico y termopanel. Además, se consideraron ventanales amplios en las escaleras que permiten mayor luminosidad y ahorro en las cuentas de energía eléctrica. Todas las casas vienen con un espacio que permite su ampliación.

Las unidades contarán con muros perimetrales de hormigón y losas del mismo material; cerámica en pisos en baño, logia y terrazas; celosías móviles en dormitorios; pintura interior solo en baño; tina de 70x120 cms, entre otros. 

De acuerdo a lo que indicó el Gobierno, el proyecto cuenta con una serie de características:

  • Trae 11 sedes sociales y de reunión para las familias, las que cuentan con zona de huerto, terraza techada, punto limpio, dos baños, cocina y bodega
  • Una decena de plazas con juegos infantiles
  • 22 áreas verdes de gran tamaño
  • Señaléticas en todas las esquinas y vialidades
  • Paradero de transporte público al interior del proyecto

Todo sobre Vivienda

Leer más de

Notas relacionadas