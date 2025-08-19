Así será "La Platina", el megaproyecto habitacional que se desarrolla en la comuna de La Pintana

19 ag. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Bajo el nombre de "La Platina" se están desarrollando cuatro megaproyectos inmobiliarios que entregarán una solución habitacional a 1203 familias, estimándose que 4.770 personas serán beneficiadas en la comuna de La Pintana, en el sector sur de la región Metropolitana.

La iniciativa se lleva a cabo en un terreno que se ubica entre la autopista Acceso Sur, Avenida El Observatorio, Avenida Santa Rosa y calle Rosa Ester.

El primer megaproyecto entregará 201 viviendas: 45 departamentos y 156 casas; el segundo hará lo propio con 260 viviendas divididas en 74 departamentos y 186 casas. El tercero, y el más grande, otorgará 414 viviendas: 120 departamentos y el último entregará 328 viviendas, de las cuales 83 son departamentos y 235 casas.

Así son las viviendas

Todas las viviendas cuentan con envolvente térmico y termopanel. Además, se consideraron ventanales amplios en las escaleras que permiten mayor luminosidad y ahorro en las cuentas de energía eléctrica. Todas las casas vienen con un espacio que permite su ampliación.

Las unidades contarán con muros perimetrales de hormigón y losas del mismo material; cerámica en pisos en baño, logia y terrazas; celosías móviles en dormitorios; pintura interior solo en baño; tina de 70x120 cms, entre otros.

De acuerdo a lo que indicó el Gobierno, el proyecto cuenta con una serie de características:

Trae 11 sedes sociales y de reunión para las familias, las que cuentan con zona de huerto, terraza techada, punto limpio, dos baños, cocina y bodega

Una decena de plazas con juegos infantiles

22 áreas verdes de gran tamaño

Señaléticas en todas las esquinas y vialidades

Paradero de transporte público al interior del proyecto

