Casas ampliables y de hasta 3 pisos: Así son las viviendas sociales del nuevo barrio "La Platina" de La Pintana

20 ag. 2025 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric encabezó la entrega de la primera etapa del megaproyecto habitacional Eco Barrio La Platina, en la comuna de La Pintana, región Metropolitana. El plan contempla la construcción de 4.500 viviendas entre casas y departamentos, de las cuales 1.203 ya fueron entregadas.

El conjunto habitacional está diseñado bajo el concepto de microbarrios autónomos y cada uno tiene un espacio comunitario que incluye plaza, sede social, explanada, punto limpio, huertos medicinales y áreas de encuentro para los vecinos.

El proyecto también incorpora un boulevard central que conecta con una ciclovía y un circuito de comercio ferial. Además, contará con el futuro Parque La Platina, de 42 hectáreas, y servicios como jardín infantil Junji, laboratorio de exámenes, farmacia, hospital, un Cosam, un Cesfam y, entre otros.

Así son las viviendas del barrio "La Platina" de La Pintana

De acuerdo al sitio web del proyecto La Platina, hay tres tipos de viviendas, incluyendo casas de hasta tres pisos y modelos especialmente adaptados para personas con movilidad reducida. Todas las unidades cuentan con la posibilidad de ampliación.

Las viviendas fueron diseñadas con criterios de eficiencia térmica, ya que están construidas con materiales aislantes y ventanas de termopanel que permiten conservar el calor durante el invierno. Además, destacan por su iluminación natural que permite que aprovechar al máximo la luz solar.

Las casas tipo A la casa son viviendas pareadas construidas en terrenos de 97,79 m2, mientras que su superficie construida entregada es de 52,06 m2. En el primer piso tienen cocina, living, comedor, antejardín, estacionamiento y posibilidad de ampliación. En el segundo piso poseen dos dormitorios, un baño y posibilidad de ampliación para construir un segundo baño.

Casa tipo A y casa tipo B.

Las casas B están en terrenos de 98,49 m2 y tienen una superconstruida entregada: 63,228 m2. Estas viviendas tienen tres pisos. En el primer nivel está la cocina, living, comedor, antejardín, estacionamiento y posibilidad de ampliación para un segundo baño. El segundo nivel tiene dos dormitorios, un baño y posible ampliación para otro baño en suite. El tercer nivel, en tanto, tiene una habitación.

La casa D está diseñada para personas con movilidad reducida en terrenos de 172,46 m2 y superficie construida de 60 m2. Tiene cocina, living, comedor, un baño, dos dormitorios y posibilidad de ampliación.

El nuevo barrio "La Platina" también posee departamentos de baja altura construidos en hormigón armado que aseguran resistencia sísmica. Los inmuebles tienen bodega, terraza y zona de estacionamientos.

Departamentos.

A modo general, los departamentos tienen 63 m2, cocina, logia, living, comedor, tres dormitorios y la posibilidad de ampliación para construir un segundo baño en suite.

