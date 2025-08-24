Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en plena vía pública en Estación Central
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo se informó sobre un homicidio ocurrido en plena vía pública en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. La víctima se trata de un hombre adulto en situación de calle que fue apuñalado en el sector de Toro Mazzote.
Homicidio en Estación Central
De acuerdo a la información proporcionada hasta el momento por Carabineros, los hechos ocurrieron a eso de las 16:35 horas, cuando el personal policial se trasladó hasta la calle antes mencionada.
En dicho lugar, los carabineros corroboraron que "se mantenía un individuo de sexo masculino tendido en el suelo producto de una agresión con arma blanca".
"A la llegada de personal SAMU y tras la revisión médica, constataron el fallecimiento por heridas en el tórax por arma corto punzante", agregó la institución.
En cuanto a la víctima, la policía uniformada explicó que "es un hombre adulto en situación de calle, quien mantiene antecedentes penales por robos, lesiones, hurto y porte de arma blanca".
Tras informar de la situación al Ministerio Público, el ente persecutor dispuso que la investigación de los hechos quede a cargo del Labocar y el OS9 de Carabineros.
