Cadem: Cierre de fronteras, crimen organizado y eliminar listas de espera en salud son temas "más relevantes" para los chilenos

24 ag. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 24 de agosto, cuyo principal foco de interés se encuentra en cuáles son las propuestas de gobierno más atractivas para los ciudadanos de parte de los candidatos presidenciales.

Los aspirantes al máximo puesto del país ya han entregado propuestas de sus programas de gobierno, las cuales fueron evaluadas por la ciudadanía en la pregunta con alternativas dadas: "¿Cuál de las siguientes medidas le parece más relevante para las necesidades del país?".

Propuestas de gobierno "más relevantes" según Cadem

La pregunta evidenció que, en primer lugar, la alternativa "Cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsión de migrantes irregulares" es la principal preocupación de los chilenos, con 42 menciones.

En segundo lugar, queda "Frenar al crimen organizado", con 36 menciones totales. "Eliminar las listas de espera en salud" figura en tercer lugar, con un total 22 menciones.

Más abajo, se encuentran "Ingreso vital de $750.000", "Participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna", "Empleados públicos no ganen más de 5 millones" y "Reducción del gasto del Estado", respectivamente.

Carrera presidencial

En tanto, con respecto a la carrera presidencial, José Antonio Kast (REP) y Jeannette Jara (PC) siguen a la cabeza. En el escenario con alternativas dadas sobre "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?, el exdiputado marca 28% de las preferencias, marcando una baja de 1%. En tanto, la exministra del Trabajo de Gabriel Boric figura actualmente con un 27%, mostrando un alza de 2% con respecto a la semana pasada.

En el tercer lugar se posiciona Evelyn Matthei (UDI), quien mantiene su segunda semana consecutiva con un 14% de las preferencias. Le siguen Franco Parisi (PDG) con un 11% (bajó 1%) y Johannes Kaiser (PNL) que marcó un 7% por segunda semanas seguida.

Por otro lado, en mención espontánea sobre ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?, el abanderado de Republicanos obtuvo un 38% de las menciones (bajó 1%), mientras que la candidata del oficialismo un 28% (subió 3%).

Por su parte, la exalcaldesa de Providencia como Parisi obtuvieron un 10% de las menciones. Más atrás, en el quinto lugar, quedó Kaiser con un 6%.

