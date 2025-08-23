Seremi llama a la calma por venta de jurel falso: "No es una anomalía, no es que tenga algo tóxico o alguien se pueda enfermar"

23 ag. 2025 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, la seremi de salud (s) de la Región Metropolitana, Alejandra Hernández, abordó la denuncia realizada en contra de cinco marcas de conservas por la venta de jurel falso, producto que era importado desde China.

¿Cuál fue el origen de la denuncia?

De acuerdo a la autoridad, todo comenzó por una investigación que la seremi venía haciendo desde hace un tiempo, luego que la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío presentara una acusación formal sobre este hecho.

"Ellos presentaron la denuncia con análisis de laboratorio que correspondían a análisis físicos, morfológicos. Nosotros tratamos de hacer un análisis más profundo que nos diera una certeza concreta de que el producto correspondía o no correspondía", explicó Hernández.

Para ello, la autoridad sanitaria tomó contacto con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) para pedirle colaboración. "El INTA tiene un laboratorio donde se hace análisis genómico de las especies", indicó.

"Ahí, efectivamente, se pudo comprobar de que la especie que se está comercializando proveniente de China, no corresponde al jurel que conocemos todos, sino que es otra especie que se llama caballa", señaló la seremi.

"Esto no es una anomalía, en el sentido de que el producto tenga algo tóxico"

Hernández comentó que la infracción cometida por las marcas denunciadas "es que están comercializando un producto que en su etiqueta promueve una especie que no es. Por lo tanto, están vendiendo un jurel falso".

"El reglamento sanitario de los alimentos establece que la etiqueta debe decir exactamente el contenido del envase y esa es la infracción que tiene la empresa", agregó.

Eso sí, hizo un llamado a los consumidores a que "se queden tranquilos", asegurando que "esto no es una anomalía, en el sentido de que el producto tenga algo tóxico, con lo cual alguien se pueda enfermar. Eso no es así".

Sobre el contenido alimentario del producto, Hernández señaló que, conversando con la directora técnica del INTA, "ella nos decía que en cuanto al contenido nutricional era muy parecido, no había grandes diferencias, incluso la caballa podría, a lo mejor, tener un poquito más de Omega-3".

Por ello, remarcó que la problemática apunta a un asunto más comercial. "El tema está en que Chile tiene una legislación en la que protege al consumidor. Y establece que el consumidor debe estar plenamente consciente de lo que está consumiendo. Ese es el problema", indicó.