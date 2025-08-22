Copec avanza en compra de conocida cadena de cafeterías en Chile: ¿De qué franquicia se trata?

22 ag. 2025 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó "en forma pura y simple" la adquisición por parte de Copec del 70% de la empresa Promotora chilena de Café Colombia, franquicia en Chile de la reconocida cadena de cafeterías Juan Valdez.

Con esta operación, Copec seguiría ampliando su portafolio de marcas y es que además del servicio de combustibles, la firma cuenta con Blue Express (empresa de envío de encomiendas), Copec Voltex (filial orientada a la electromovilidad) y Streat Burger (cadena de hamburguesas).

¿Qué aprobó la FNE?

La FNE aprobó la operación que permite que Copec tome el control de Juan Valdez Chile, mediante la adquisición del 65% de su propiedad accionaria perteneciente a Falabella Retail, y del 5% que está en manos de Café Colombia.

Con dicha transacción, Copec alcanzaría "en total una participación del 70% sobre la Promotora Chilena de Café Colombia S.A. (Juan Valdez Chile)", mientras que Café Colombia permanecerá como accionista de Juan Valdez Chile con el 30% restante de las acciones, explicó la FNE.

Cabe destacar que la adquisición de Juan Valdez por parte de Copec aún no se concreta, ya que aún está sujeta al cumplimiento de otras condiciones comerciales entre las partes.

¿Qué dijeron desde Copec?

Desde Copec explicaron que esta operación "se enmarca en el plan estratégico para fortalecer nuestra oferta de comida al paso, ampliando la oferta de productos premium y fast casual, que combinan rapidez, accesibilidad y alta calidad, tanto dentro de nuestra red de tiendas Pronto como en nuevas ubicaciones".

Asimismo detallaron que "esta decisión refleja nuestro compromiso con el desarrollo de nuevos servicios y productos que respondan a necesidades de nuestros clientes, como es el caso del café, y que potencien la propuesta de valor de nuestras estaciones de servicio y de los espacios donde se mueven nuestros clientes".