Icónico restaurante del centro de Santiago abrirá nueva sucursal: ¿Dónde estará ubicada?

22 ag. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

"Donde Zacarías", un icónico restaurante del centro de Santiago, abrirá una nueva sucursal en la capital, con la cual llegará a más comensales gracias al protecto de un nuevo boulevard que se abrirá en la comuna de Providencia.

El histórico local abrió sus puertas en 1993, marcando así una tradición en el centro de Santiago que reúne tanto a turistas como habitantes de la capital.

Nueva sucursal de "Donde Zacarías"

El proyecto Terrazas San Cristóbal estará ubicado en el Barrio Bellavista, cerca del centro del Gran Santiago, en los faldeos del Cerro San Cristóbal, y aspira a recibir 80 mil personas al mes.

La oferta gastronómica reunirá a 11 reconocidas marcas, entre las cuales se encuentra "Donde Zacarías", la icónica fuente de soda del centro de Santiago.

Desde el restaurante, Zacarías Alarcón, su dueño y fundador, señaló que tenían las ganas de crecer y desarrollarse en una ubicación que fuera más cercana a los turistas. "Dentro de eso encontramos que la oportunidad de ir a Terrazas era la más adecuada para el desarrollo de negocio que estábamos buscando finalmente".

En su nueva sucursal, la oferta de la tradicional fuente de sodas incluirá sus clásicos, como el Chacarero, el Barros Luco, el Churrasco Italiano y versiones de autor, además de otros platos chilenos, tales como la cazuela y el pastel de choclo.