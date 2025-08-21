Histórica liquidadora de calzado cierra tienda en Santiago: Rematan zapatos desde $15.000

21 ag. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida tienda "Liquidadora de Calzados", con más de 35 años de trayectoria, anunció el cierre de una de sus sucursales ubicadas en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Fue a fines de julio cuando esta empresa nacional comunicó que rematarían sus productos debido al cierre de la sucursal ubicada en el Barrio Victoria, sector tradicionalmente conocido por la venta de calzado.

Según explicaron desde la empresa, el motivo del cierre se explica por la baja afluencia de público en el barrio. "Es imposible para mí y mis vecinos mantener un negocio a flote en estas condiciones. La gente ya no viene a probarse nuestros zapatos y no prefiere nuestros calzados. No permitamos que el barrio muera", señalaron en un video publicado en TikTok.

Rematan zapatos desde $15.000

La sucursal de la "Liquidadora de Calzados" que cierra es la ubicada en calle Victoria 889, en Santiago. Frente a esto, están rematando productos de cuero, como zapatos de las marcas Gacel y Guante, desde los $15.000.

La empresa familiar, que cuenta con 35 años de historia, partió con una sucursal en el persa Biobío, la cual ya no existe. "Con los años nos extendimos a distintos lugares de Santiago y hoy estamos en Bandera 617 y Victoria 889 (próximo a cerrarse)", detallaron.

Considerando lo anterior, el cierre de la sucursal del barrio Victoria no marcará el fin de la "Liquidadora de Calzados", ya que la empresa seguirá operando en la sucursal de Bandera 617, en Santiago centro, y a través de su sitio web www.paresunicos.cl.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liquidadora De Calzados (@decalzadoss)

Todo sobre Economía