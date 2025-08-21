Nueva estación de servicio llega a Valparaíso: ¿Dónde se ubica?

21 ag. 2025 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Gulf, la reconocida empresa internacional operada en Chile por Combustibles Cabal, abrió su primera estación de servicios en la comuna de Valparaíso, la que se convierte en la segunda bencinera de la compañía en la región, tras su apertura en Viña del Mar en 2023.

Esta no es la única inauguración que ha tenido Gulf durante las últimas semanas, ya que a mediados de agosto abrieron su primera estación de servicio en la Región Metropolitana, la que está emplazada en la comuna de Colina.

¿Dónde está Gulf en Valparaíso?

La primera estación de servicio de Gulf en la comuna puerto se ubica en Manuel Antonio Matta 4307, Valparaíso.

"La llegada de Gulf a Valparaíso refuerza nuestro compromiso con la zona costera y es un paso clave en nuestro plan de expansión en el país. Con esta nueva estación, sumamos presencia junto a Viña del Mar y seguimos trabajando para ofrecer un servicio de calidad, cercano y confiable a todos nuestros clientes", señaló Micael Kohn, gerente general de Combustibles Cabal.

Cabe destacar que la compañía proyecta seguir ampliando su cobertura en el país, con aperturas que serán anunciadas durante los próximos meses.

Gulf Valparaíso

Actualmente, Gulf concentra su presencia en la zona central del país, con estaciones de servicio en ciudades como Rancagua, Viña del Mar, Valparaíso, Colina Pichilemu, Bucalemu y San Vicente de Tagua Tagua; además de Temuco en el sur del país.