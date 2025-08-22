Edificio de la Bolsa de Santiago podría ser vendido: ¿Qué se instalaría en su lugar?

22 ag. 2025 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

Nuam, la entidad a cargo de las bolsas de Santiago, Colombia y Perú, confirmó públicamente que a principio de año inició conversaciones con Territoria, empresa detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), para la venta del su icónico edificio, ubicado en La Bolsa 64, en la comuna de Santiago.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Nuam informó al ente regulador que, a partir del 17 de enero del presente año, inició el proceso de negociaciones con Territoria para la eventual adquisición del edificio bursátil.

Edificio de la Bolsa de Santiago podría ser vendido

"Se comunica al mercado que esta Bolsa de Valores efectivamente se encuentra realizando gestiones con la empresa Territoria SpA que tienen por fin la posible venta del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago", declaró la entidad en el hecho esencial firmado por Patricio Rojas, gerente general de la Bolsa de Santiago.

Desde GPS Property, se menciona que, con base en los 13.000 metros cuadrados informados en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII), el valor del histórico edificio es de 38 UF/m2.

Si bien Territoria evitó referirse a los detalles de lo que buscaría desarrollar en el lugar, la empresa se enfoca en el desarrollo urbano, con proyectos orientados a las personas, por lo que se podría tratar de alguna construcción acorde a dicha visión.

Además del MUT, algunos de sus proyectos son La Pastora (1997), El Regidor (2004), Magdalena (2006), Hotel Awasi (2006), Luz (2008), Isidora 3000 – Hotel W (2009) y Territoria El Bosque (2012). En construcción están los proyectos Campus Santander y Territoria Santa Lucía.

De hecho, en julio de 2024, Ignacio Salazar, gerente general de Territoria, señaló en conversación con el Diario Financiero (DF) que ha trascendido la visión de revalorizar el centro de Santiago, que se ha visto deteriorado con el paso de los años. "La oportunidad que nosotros vamos a fomentar y a empujar de crear un polo urbano, es gigantesca", expresó.

"Yo creo en el centro. Y si es posible, nosotros vamos a profundizar nuestra apuesta por el centro de Santiago. Una ciudad que no tiene un centro vibrante no es una ciudad vibrante", detalló en ese entonces.