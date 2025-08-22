Justicia declara quiebra de Universidad La República: ¿Cuáles son las razones?

22 ag. 2025 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

El 19º Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Universidad La República, tras acoger una demanda presentada por dos extrabajadores que reclamaban el pago de más de $63 millones correspondientes a deudas salariales.

La casa de estudios fue fundada en 1988 y actualmente no está acreditada. Su casa central está en el centro de Santiago y también cuentan con sedes en Arica, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco, según información disponible en su sitio web.

¿Por qué se declaró la quiebra de la Universidad La República?

Dos extrabajadores de la institución, la terapeuta física Macarena Mellico, y el técnico en cuidados de enfermería, Paulino Martínez, interpusieron una demanda contra la universidad por el incumplimiento de obligaciones laborales. En concreto, reclamaban el pago la de $63 millones, montos que debían entregarles por sentencias previas emitidas por juzgados de cobranza laboral y previsional.

Los extrabajadores fueron representados ante la justicia por el abogado Pedro Eguiguren, quien explicó a Pulso que "hace varios meses nos contactaron extrabajadores de la Universidad, en razón de que si bien tenían sentencias favorables en contra de la Universidad y llevaban mucho tiempo intentando su cobro, no existía resultados positivos".

Frente a esto "decidimos presentar una solicitud de liquidación forzosa en contra de la Institución de Educación Privada, la que concluyó en que el tribunal que conoce de la causa dictara la resolución de liquidación, que es la sentencia de quiebra de la universidad, empezando con esto el procedimiento concursal de liquidación de la Universidad de la República".

La declaración de quiebra

La declaración de quiebra fue dictada por la magistrada Jacqueline Benquis, quien aplicó Ley N.º 20.720 sobre procedimientos concursales, luego de que la institución no se presentara a la audiencia fijada para el 9 de junio de 2025.

Fue así como la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento designó a Raúl Cornejo como liquidador titular y a Mario Vargas como suplente, ambos de manera previsional, para iniciar la liquidación de bienes y el pago a los acreedores.

El fallo también ordenó que, desde ahora, todos los documentos de la institución deben llevar la leyenda “en Procedimiento Concursal de Liquidación”. También se dispuso la incautación de bienes, libros y documentos de la casa de estudios; y se advirtió a terceros a no realizar pagos ni entregar mercadería la Universidad La República, ya que no tendrán validez legal.

El tribunal también determinó que todos los otros juicios que la institución tenga pendientes deben agruparse a este procedimiento concursal, siempre y cuando la ley lo permita.

La universidad tiene aún la posibilidad de apelar ante la justicia para intentar revertir la sentencia del 19º Juzgado Civil de Santiago.

Finalmente, el abogado de los extrabajadores aclaró que "nuestro objetivo era el pago de las acreencias y no la quiebra del establecimiento, pero dado que la cobranza en sede laboral no tenía resultados concretos, los múltiples juicios de cobro que avanzaban de manera paralela y la insolvencia irremediable de la universidad, nos quedaba como única opción solicitar la quiebra".