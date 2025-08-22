Con la capital cubierta de blanco: Revisa los registros que ha dejado la nieve en la Región Metropolitana

22 ag. 2025 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Fue cerca de las 20:00 horas de este jueves que el pronóstico de Megatiempo se cumplió y comenzó a caer nieve en algunos puntos de la Región Metropolitana, generando la expectación y fascinación de varios capitalinos que no ven suceder este fenómeno con tanta frecuencia.

Comunas como Lo Barnechea, Puente Alto, Peñalolén y San José de Maipo concentraron la mayor cantidad de nieve durante la noche del jueves y madrugada del viernes. Sin embargo, también se registraron nevazones en sectores del Cerro San Cristóbal, en el corazón de la capital.

¿Qué se sabe de la nieve en Santiago?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que caiga nieve en la ciudad de Santiago "no es anómalo, pero es poco frecuente".

"Ha nevado desde que hay registros cuatro veces en gran parte de Santiago: 1912, 1922, 1971 y 2017. Esta, la más reciente, ha sido la nevazón más abundante en la capital... Así que podríamos estar hablando de un evento histórico si es que se concreta la nevada en Santiago", agregó.

Revisa algunos registros compartidos en redes sociales:

Nieve en Santiago, frío ideal para seguir leyendo en casa… pic.twitter.com/girFYkMNPo — Pablo 🇨🇱⚽️📚🍀✈️🏉🥊 (@pblrivas) August 22, 2025

