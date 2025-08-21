Brutal agresión en Quilpué: Chofer de micro de 77 años queda grave tras golpiza registrada en cámaras

21 ag. 2025 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde del miércoles, un conductor de transporte público interurbano de 77 años fue víctima de una brutal agresión en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso. El ataque fue perpetrado por un sujeto que abordó el microbús para golpearlo con puños hasta dejarlo inconsciente, hecho que quedó registrado en las cámaras del vehículo.

Después del incidente, la micro retrocedió y chocó contra un vehículo que estaba detrás del bus interurbano, un instante que también fue registrado por las cámaras presentes en el lugar.

“Cuántas veces hemos pedido ayuda, pero no tenemos la respuesta”

Luis Torres Fuentes, presidente de la Federación Nueva Generación de Conductores Profesionales del Transporte Público de la Quinta Región, señaló que la víctima se encuentra en estado grave tras perder el conocimiento producto de las lesiones.

De acuerdo a Torres, el conductor había iniciado su jornada de trabajo a las 18:00 horas, siendo atacado apenas una hora después. “Esto fue cerca de las 7 y media de la tarde, más o menos”, indicó, recalcando que aún no entienden las razones de la golpiza contra un chofer que es reconocido por su buena conducta.

“Él es intachable, no molesta ni siquiera a las moscas. Entonces, que una persona joven se suba a un bus, reviente la puerta para poder golpearlo... yo la verdad es que estoy enojado. Es un chofer que todo el mundo aquí lo quiere”, expresó Torres.

El dirigente agregó que no se trata de una situación aislada, ya que este tipo de agresiones se han repetido en el tiempo. “Cuántas veces hemos pedido ayuda, pero no tenemos la respuesta. Lo que sí tenemos es una cantidad de videos donde los trabajadores son agredidos”, recalcó.

Terminó con una fractura en su mandíbula y ojo comprometido

Por su parte, Alfredo Alarcón, presidente del sindicato y secretario de la Federación de Conductores de la población Marga Marga, entregó más detalles del hecho. Según relató, el episodio ocurrió en la intersección de El Olivar, tras un altercado con un conductor de camioneta.

“El chofer de la camioneta tenía la pasada y pasó, pero comenzó a tocar la bocina (al conductor de micro). El chofer de la micro venía por su pista, pero al llegar al paradero 32, la camioneta se le cruzó, el sujeto bajó, rompió la puerta y lo agredió. No le pegó un combo, le pegó cientos de combos a una persona de edad”, denunció.

Tras la agresión, la víctima terminó con fractura de mandíbula y lesiones en un ojo y una oreja, por lo que fue trasladado de urgencia al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), según informó Alarcón.

“La víctima se encuentra hospitalizada”

La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancia, informó este jueves que recibieron la denuncia del ataque y ordenaron diligencias a personal de la SIP de Carabineros, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad que registraron la golpiza.

“En estos momentos la víctima se encuentra hospitalizada dado el carácter de sus lesiones, pero es algo que está en evolución”, concluyó la persecutora.

Revisa el momento de la agresión a Chofer en Quilpué