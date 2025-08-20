Accidente en muelle de Quintero: Una persona resulta herida tras desplome de grúa sobre una embarcación

20 ag. 2025 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente se registró este miércoles en el muelle Asimar, ubicado en la comuna de Quintero, región de Valparaíso, hasta donde llegó personal de Bomberos, del servicio de salud y de la Capitanía de Puerto de esa ciudad.

Por causas que se investigan, una grúa se desplomó sobre una embarcación que estaba realizando maniobras de izaje, provocando que una persona resultara herida.

¿Qué se sabe del accidente en el muelle Asimar?

El comandante Ricardo Cartes, capitán de Puerto de Quintero, detalló que "por causas y circunstancias que al momento se encuentran en materia de investigación por parte de la autoridad marítima, se apreció un accidente en el sector de muelle de Asimar, con ocasión de daños entre grúa y una embarcación que se encontraba realizando una maniobra de izaje".

Cartes señaló que lo ocurrido "ocasionó daños al material, así como también la afectación del estado de salud de una persona que debió ser debidamente evacuada".

Diligencias por accidente en el muelle Asimar

"La evacuación se desarrolló sin mayores inconvenientes por parte del equipo médico de servicio de salud, así como también de personal de Bomberos y apoyo de la capitanía de puerto de Quintero", sostuvo el capitán.

Finalmente, aseguró que "se están haciendo las primeras diligencias respecto a identificar el origen o la causa raíz del accidente".