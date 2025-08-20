Tienda de ropa cerrará sucursal en Santiago y rematará todos sus productos: ¿Dónde se encuentra y cuáles son las ofertas?

20 ag. 2025 - 16:09 hrs.

A través de su cuenta oficial de Instagram, una tienda de ropa ubicada en la capital, anunció el cierre de una de sus sucursales en la Región Metropolitana.

Se trata de "Caravana", una tienda de ropa, dedicada especialmente a la venta de vestimenta para mujeres, como vestidos, kimonos, faldas, blusas, conjuntos, joyas y más.

¿Cuáles son las ofertas por cierre de tienda de ropa?

La particularidad de estas prendas es que todas han sido confeccionadas en un taller en India con fibras naturales y estampadas a mano con maderas talladas.

En concreto, Caravana cuenta con dos tiendas físicas, una en Pucón, y la otra en la comuna de Vitacura, es esta última la que anunció su cierre.

Por ello, la sucursal de Vitacura, ubicada en Luis Pasteur 6199, está liquidando todos sus productos con descuentos de hasta 70%.

Cabe mencionar que también tienen venta en línea, sin embargo, las compras a través del sitio web solamente tienen descuentos de hasta 40%, ya que el 70% de rebajas es solamente para compras presenciales.

