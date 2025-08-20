Video muestra cinematográfico robo de carga de cigarros desde furgón repartidor en Maipú

20 ag. 2025 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda de delincuentes protagonizó un cinematográfico robo de una carga de cigarros desde un furgón repartidor, durante la mañana de este miércoles, en el barrio La Farfana de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

El asalto ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cerca de la intersección de Camino del Oro con Isabel Riquelme, en la Villa Santa María, cuando el furgón de transporte de cigarros se encontraba estacionado frente a un minimarket.

Camión llevaba gran carga de cigarros

Según se aprecia en un video al que tuvo acceso Meganoticias, al menos 12 asaltantes que llegaron en tres vehículos lograron sacar decenas de cajas con cigarros.

Los delincuentes se movilizaban en dos furgones pequeños de color blanco y un auto rojo, en los que cargaron rápidamente el botín antes de huir del lugar, no sin antes chocar a un vecino.

Carabineros informó de manera preliminar que el furgón repartidor sería de Bat Chile S.A., empresa conocida antiguamente como Chiletabacos. El caso ya está en manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Auto rojo usado para asalto había sido robado

De acuerdo con lo que pudo confirmar Meganoticias, el vehículo rojo utilizado en el atraco había sido robado violentamente en un abordazo durante la noche del martes, en la intersección de Gredos con Gerona, en Maipú.

En un video de cámaras de seguridad, se observa cómo cuatro asaltantes con armas de fuego en mano se bajan de un auto blanco para intimidar al conductor del vehículo rojo, justo cuando este dejaba a unos pasajeros frente a una casa.