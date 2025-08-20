Video muestra cómo se vuelca camión repartidor de gas robado en Pudahuel

20 ag. 2025 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos tras protagonizar un violento robo de un camión repartidor de gas licuado durante la tarde del martes, en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, una situación que fue registrada en video.

El asalto ocurrió a eso de las 18:00 horas en calle Diagonal Norte, cuando un grupo de seis delincuentes a bordo de un auto con encargo por robo interceptó a un camión repartidor de gas, para luego golpear e intimidar a su conductor con un machete de 50 centímetros.

Uno de los asaltantes logró tomar el control del vehículo de carga; sin embargo, eso no impidió que el trabajador se aferrara a la cabina en un intento por frustrar el robo, siendo arrastrado por varios metros mientras vecinos llamaban a Carabineros.

¿Qué dijeron desde Carabineros por el robo de un camión de gas en Pudahuel?

Según se aprecia en un video, la situación desembocó en una cinematográfica persecución policial. "Es ahí donde el conductor, quien se da a la fuga, comienza a realizar la maniobra de zigzag, aventando a la víctima en la vía pública, además de diversos cilindros de gas, detalló el teniente Mauricio Serrano, de la subcomisaría Teniente Hernán Merino Correa.

"Ante esta acción, el conductor del camión pierde el control, generándose un volcamiento en la intersección de Río Itata con El Tranque. Carabineros logra su detención y la recuperación de este camión, y posterior a ello, se logra identificar al otro vehículo que se mantenía con encargo vigente, logrando la detención de otro participante", agregó.

El teniente de Carabineros expuso que los dos detenidos son mayores de edad, con antecedentes y medidas cautelares vigentes, quienes pasarán a control de detención y formalización este miércoles por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y receptación.