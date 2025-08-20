Nuevo boulevard abrirá en el Barrio Bellavista: Estos son los 11 bares y restaurantes que atenderán en el lugar

20 ag. 2025 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo espacio gastronómico abrirá en los próximos días en la región Metropolitana, más específicamente en el Barrio Bellavista, cerca del centro del Gran Santiago. Se trata de Terrazas San Cristóbal, una suerte de boulevard culinario que apuesta a convertirse en un polo cultural.

El proyecto reunirá a 11 bares y restaurantes con propuestas diversas que abarcan desde la cocina nikkei y los clásicos sándwiches chilenos, hasta hamburguesas gourmet y coctelería reconocida a nivel mundial.

Ubicado en los faldeos del cerro San Cristóbal, este espacio aspira a recibir 80 mil personas al mes, posicionándose como parada obligada para quienes visiten el barrio.

¿Cuáles son los restaurantes y bares que estarán en Terrazas San Cristóbal?

La oferta gastronómica estará a cargo de 11 reconocidas marcas:

Barbazul

Kechua

Bartolo

Donde Zacarías

Los Güeros

La Vermutería

MIT Burger

La Chimba

Tapas y Birras

Ozaki

Siete Negronis

Sin duda que "Donde Zacarías" es uno de los lugares más emblemáticos que estará en el lugar, por su tradición en el centro de Santiago, siendo fundado en 1993.

Desde Donde Zacarías explican que tenían ganas de crecer y desarrollarse en un sitio que fuera más cercano a los turistas y que tuviera más opciones de llegar al público, tanto chileno como extranjero. "Dentro de eso encontramos que la oportunidad de ir a Terrazas era la más adecuada para el desarrollo de negocio que estábamos buscando finalmente", comenta su dueño, Zacarías Alarcón.

Además de su propuesta culinaria, el boulevard contará con una oferta cultural y de entretenimiento gracias a su cercanía con La Chascona, el club de música electrónica La Feria y el Teatro Mori.

