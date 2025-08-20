Fatal accidente en San Pedro de la Paz: Condenan a conductor de minibús que colisionó con Biotren

20 ag. 2025 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción condenó en la mañana de este miércoles al conductor de un minibús de pasajeros que colisionó con el Biotren en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, el 1 de septiembre de 2023, dejando a siete personas fallecidas.

El chofer de la línea San Pedro del Mar, identificado como Alejo Santander, fue declarado culpable de 7 delitos de homicidio simple y 12 delitos de lesiones. Las víctimas eran pasajeros del vehículo que conducía.

El fiscal Andrés Barahona, fiscal adjunto de la Fiscalía del Biobío, planteó durante el desarrollo del juicio que el imputado actuó con dolo eventual, pues no respetó un disco pare y cruzó la vía férrea, lo que fue acogido por el tribunal.

El 1 de septiembre se sabrán los años de cárcel

La audiencia de lectura de sentencia se llevará a cabo el 1 de septiembre, instancia en la que se conocerá la pena que dictará el magistrado a cargo. El Ministerio Público pide una suma de 26 años de cárcel.

El trágico accidente se registró a eso de las 8:00 horas del 1 de septiembre de 2023 en el Cruce Boca Sur, cuando el Biotren con destino San Pedro de la Paz-Coronel embistió a la micro de pasajeros. Su conductor, quien no respetó las alertas de que la máquina se estaba aproximando, también sufrió lesiones graves y estuvo hospitalizado durante más de un mes tras ser operado cuatro veces.

Si bien en ese entonces murieron siete personas, entre ellos varios profesores, en abril de 2025 se confirmó el fallecimiento de una octava víctima, un médico de 27 años. Este deceso no fue contabilizado como homicidio en el marco del juicio oral, sino como resultado de un delito de lesiones.