Tranquila y cariñosa: Quién era Mackarena Riveros Sáez, joven madre asesinada tras no dejarse adelantar por otro auto

19 ag. 2025 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una triste noticia conmociona a la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Mackarena Riveros Sáez, joven madre y profesional de 33 años, perdió la vida el pasado domingo tras recibir varios impactos de bala cuando el vehículo en el que viajaba como copiloto no se dejara adelantar en la Ruta 160.

Riveros, prevencionista de riesgos, tenía grandes proyectos junto a su pareja, Jorge Molina, junto a quien soñaba con comprar una vivienda para vivir junto a su hija de 16 años. Su repentina partida dejó a toda su familia con dolor y buscando respuestas que aclaren con certeza qué ocurrió durante la jornada en que perdió la vida.

Según los primeros antecedentes, Mackarena regresaba de una salida familiar en compañía de su pareja, quien conducía, y de su hija, que iba en el asiento trasero. En ese trayecto, una camioneta negra comenzó a zigzaguear con el objetivo de adelantarlos. Minutos después, los ocupantes del vehículo abrieron fuego: dos de los disparos impactaron directamente a la mujer, provocándole la muerte en el lugar.

“Era totalmente callada”

Su tío, Juan Sáez, relató en conversación con Mucho Gusto que aún no pueden asimilar lo ocurrido y pidió que se revisen las cámaras del sector para esclarecer los hechos.

“Hay que investigar las cámaras, hay un montón de cámaras ahí en ese lugar, porque es una vía que transitan muchos vehículos, para allá y para acá, de sur a norte, de todos, para todos lados”, señaló.

El familiar describió a Mackarena como una persona tranquila, reservada y cariñosa: “Era totalmente callada, con suerte te responde una pregunta que tú le haces. No puede ser lo que le pasó, no me cabe en la cabeza, es un amor”, expresó con emoción.

Asimismo, Sáez criticó la presencia de armas en la zona, afirmando que “ahora cualquier persona puede llevar un arma en su vehículo. Tú miras mal a alguien al lado y te va a sacar un arma”.