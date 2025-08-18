Alerta Roja por incendio forestal en Alto Biobío: Amenaza a la Reserva Nacional Ralco

18 ag. 2025 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, se originó un incendio forestal en la comuna de Alto Biobío, en la región de Biobío, que se encuentra amenazando a la Reserva Nacional Ralco. Personal de emergencia ya está trabajando en la zona.

Debido a este complejo escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por incendio forestal en la comuna.

¿Qué se sabe del incendio en Alto Biobío?

Senapred detalló que, de acuerdo a lo informado por Conaf, el incendio presenta "amenaza inminente a la Reserva Nacional Ralco, ubicado a una distancia aproximada de 1 metro de su límite".

"El evento se desarrolla con una temperatura ambiente de 7°C, vientos suaves de 5 km/h en dirección norte, afectando al interior de la Reserva una superficie estimada de 0,5 hectáreas de arbolado", agregó.

La Alerta Roja por incendio forestal

El organismo precisó que la Alerta Roja estará vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", explicó.

