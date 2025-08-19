La advertencia de la tía de mujer asesinada en su auto: "Vamos a hacer todo lo posible para que no salgas de la cárcel"

19 ag. 2025 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

El crimen de Mackarena Riveros Sáez, joven madre de 33 años asesinada a balazos el pasado domingo en San Pedro de la Paz, sigue generando conmoción. Su tía, Marlene Sáez, entregó duras declaraciones contra el responsable del ataque, exigiendo justicia y advirtiendo que la familia no descansará hasta verlo tras las rejas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Mackarena viajaba como copiloto en un vehículo conducido por su pareja y acompañados por su hija en el asiento trasero. En ese trayecto, una camioneta negra comenzó a zigzaguear con la intención de adelantarlos, acción que no permitieron. Minutos después, los ocupantes de la camioneta abrieron fuego, impactando en dos ocasiones a la joven, quien murió en el lugar.

¿Qué dijo la tía de Mackarena Riveros?

Ante este doloroso suceso, Marlene manifestó que, como familia, confían tanto en la justicia divina como en la chilena, y creen que el culpable será hallado.

“Sabemos que este asesino va a tener que ser encontrado. Y te digo así, mirando a la cámara: tarde o temprano tendrás que estar detrás de las rejas y sabemos que ahí es donde te vas a arrepentir”, afirmó.

La tía de Mackarena agregó que la familia se mantendrá firme y unida para que el responsable no quede en libertad.

“Vamos a hacer todo lo posible para que tú no salgas de la cárcel, porque esta familia siempre está unida y con esto más nos vamos a unir”, sentenció.