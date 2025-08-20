Detienen a mujer acusada de descuartizar, quemar y enterrar a su pareja en Iquique

20 ag. 2025 - 09:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una exhaustiva investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y con la colaboración del Servicio Médico Legal (SML), permitió la detención de la principal sospechosa de un homicidio y descuartizamiento ocurrido en octubre de 2024 en Iquique.

La víctima es un hombre de nacionalidad venezolana que fue descuartizado, quemado y enterrado en un sitio baldío del sector norte de la capital del Tarapacá. Sus restos fueron hallados en febrero de 2025 durante una diligencia encabezada por la fiscal regional Trinidad Steinert.

La investigación se inició en noviembre de 2024 tras una denuncia por presunta desgracia que alertó sobre la desaparición de un hombre venezolano de 26 años, en situación de calle y con antecedentes de consumo problemático de drogas.

A partir de esa denuncia, se recogieron nueve testimonios que coincidieron en señalar a una mujer —quien habría sido pareja de la víctima— como autora del crimen, indicando que junto a otros sujetos habría dado muerte violenta al hombre y posteriormente lo habría enterrado en un terreno ubicado en la intersección de avenida Circunvalación con calle Sotomayor.

Los antecedentes del homicidio que habría perpetrado la mujer en contra de su pareja

En febrero de 2025, la fiscal Steinert lideró una búsqueda en el sitio indicado por los testigos, con apoyo de brigadas caninas de la PDI y maquinaria de excavación del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En el lugar se encontraron diversas osamentas que fueron confirmadas como humanas por el Consejo de Monumentos Nacionales y derivadas al SML para análisis de ADN, tras lo cual se ratificó que correspondían a la víctima desaparecida.

Además, peritos de la Unidad de Casos Complejos del SML se trasladaron a Iquique para analizar la evidencia, concluyendo que los restos presentaban fracturas e indicios de combustión perimortem, es decir, ocurrida alrededor del momento de la muerte. Con todos los antecedentes reunidos, y cruzando información con otras investigaciones en curso, se logró identificar a la principal sospechosa como C.G.F.M., de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por diversos delitos.

La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de detención en su contra, siendo finalmente capturada por Carabineros en el marco de fiscalizaciones y pasando a control de detención el martes. El Ministerio Público expuso los antecedentes de la investigación y formalizó a la imputada por el delito de homicidio calificado, considerando las agravantes de ensañamiento, premeditación y violencia intrafamiliar.

Según lo expuesto, el crimen se habría producido en octubre de 2024, cuando la imputada —junto a otros sujetos aún no identificados— inmovilizó, golpeó y expuso al fuego a la víctima, quien era su pareja sentimental, causándole la muerte. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado en el mismo lugar. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de la imputada, por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.