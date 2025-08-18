Se conectará con futuro teleférico: Así será el nuevo terminal de Iquique

18 ag. 2025 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, se concluyó la etapa de prefactibilidad de lo que será el nuevo terminal de Iquique, el cual se emplazará en el sector sur de la ciudad y conectará con una de las estaciones del futuro teleférico que tendrá la ciudad, cuyo objetivo es unificar a Iquique con Alto Hospicio.

Así las cosas, la obra comenzó su fase de diseño, buscando dejar atrás al viejo terminal, el cual "es uno de los más feos del país", según consignó Betty Terrazas, dirigente social del sector céntrico de la ciudad. "Además, es muy inseguro, sobre todo en las noches".

¿Cómo será el nuevo terminal de Iquique?

El proyecto tendría un costo total de $25 mil millones, y estaría ubicado en un terreno de 16.800 metros cuadrados, en la avenida Tadeo Hanke, superando con creces el tamaño del terminal actual.

Dentro del diseño del nuevo terminal, se contempla que sea una edificación de tres niveles, que cuente con acceso universal, estacionamientos, oficinas de administración, locales, salas de espera, botillerías, custodia y 18 andenes.

Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, sostuvo en conversación con El Mercurio que la obra no ha sido solo un anhelo de los vecinos del sector, sino que también "de nosotros como municipio, y aunque quisimos hacerlo en el terreno actual, ningún gobierno nos ha querido entregar ese sitio, por lo que tuvimos que levantar un proyecto distinto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Iquique (@municipalidad_iquique)

Esto debido a que el terreno en el que está construido el actual terminal de Iquique pertenece al Ministerio de Vivienda, lo cual ha impedido que se puedan realizar cambios drásticos de una inversión mayor, según explicó la municipalidad.

El alcalde también abordó la idea de que el nuevo terminal se conecte con el futuro teleférico de la ciudad, para así crear una estación intermodal "donde las personas que lleguen de Alto Hospicio podrán acceder a locomoción colectiva, pero también al terminal de buses interurbanos".

Por su parte, en conversación con el mismo medio, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Iquique, Rafael Montes, calificó al terminal actual como "de lo peor que hay en Chile, y lamentablemente es lo que estamos mostrando a los turistas del norte, porque estos no llegan por avión desde que desaparecieron los vuelos interregionales".

"Es una gran noticia, algo que se ha demorado más de la cuenta. Pero se deberían poner todos los esfuerzos para que salga rápido, porque sin duda el recinto actual no da la talla. No tiene estacionamientos, no hay dónde comer y está lleno de ambulantes. Pero sobre todo, en las noches es tierra de nadie", cerró.

Todo sobre Iquique