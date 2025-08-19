Nuevo traspié de Jeannette Jara: Candidata reconoce error al afirmar que el aborto libre no estaba en su programa en las primarias

19 ag. 2025 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo traspié sufrió la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, luego de que afirmara que el aborto libre no era una temática incluida en su programa de gobierno durante su campaña para las primarias. Sin embargo, en ese entonces sí estaba dentro de sus propuestas.

Es segunda vez que la abanderada sufre un traspié como este, ya que a principios de este mes de agosto sostuvo que en primarias "jamás se tocó" la nacionalización del cobre, pero la medida sí estaba dentro de su primer programa, por lo que debió reconocer su contradicción: "tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir".

El nuevo traspié de Jara sobre el aborto libre

Ahora, en conversación con Radio Festival, sostuvo que el aborto libre "ni en el programa de las primarias ni ahora se abordó, pero eso no significa que no sea un tema que hoy día no está en discusión, de hecho, el proyecto está presentado en el Congreso Nacional".

Sin embargo, en las primarias, esta materia figuraba como la octava medida prioritaria de su gobierno, titulada como "autonomía y derechos, sin retrocesos".

Cabe señalar que efectivamente la propuesta no se abarca para la campaña de las elecciones de noviembre, principalmente debido a diferencias calóricas con la Democracia Cristiana (DC).

Jeannette Jara reconoce error

Tras la polémica, Jara tuvo que realizar una aclaración a través de su cuenta de X: "en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión".

Posteriormente, habló con la prensa y señaló: "cuando yo me refería a este tema quería decir que no había sido parte de los debates, pero yo acojo que efectivamente estaba en el programa y lo reconozco como un error, no soy perfecta. Y bueno, errar es humano".

