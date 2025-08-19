Jara por candidatura a diputado de Jadue: "Si yo hubiese sido él, me habría dedicado a defenderme en los tribunales"

19 ag. 2025 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, se refirió en la mañana de este martes a la postulación de Daniel Jadue para ser diputado por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, a propósito del juicio en su contra por el Caso Farmacias Populares, en el que la Fiscalía pide más de 18 años de cárcel.

Durante la noche del lunes, se confirmó que los partidos del oficialismo acordaron enfrentar las elecciones parlamentarias de noviembre en dos listas y dieron a conocer los nombres de quienes intentarán obtener un escaño en el Congreso. El Partido Comunista (PC) optó por Jadue para representar a Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

¿Qué dijo Jeannette Jara sobre la candidatura de Daniel Jadue?

En entrevista con el matinal Mucho Gusto, Jara señaló que "en el caso de Daniel, él está en un proceso judicial y yo espero que lo resuelva lo antes posible, lo he dicho siempre, y me parece que aquí más que hacer reclamos, como se han hecho en otro minuto, lo que tiene que hacer es defenderse en los tribunales".

"Si yo hubiese sido él, yo me habría dedicado a defenderme en los tribunales, pero hay decisiones que toman algunas personas y será la ciudadanía la que elige", agregó, indicando que "en la diversidad en que se amplía esta coalición, las personas tienen derecho a postularse mientras no se pruebe que son culpables".

La carta del oficialismo sostuvo que "a mí me habría gustado tener una pura lista, me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estarse defendiendo a la vez, pero es lo que hay y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos, porque aquí todos son adultos... no me parece que yo tenga que estar respondiendo por Daniel Jadue... los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que hubiera dedicado a su defensa judicial".

Jara comienza este martes su gira por regiones

Además, la exministra del Trabajo expuso que "nosotros ahora partimos a regiones, de hecho, parto en un ratito más a Valparaíso, pero voy a estar en 27 ciudades más, abriendo una nueva etapa que le hemos llamado de escuchas, para que la gente desde los territorios nos cuente sus problemas".

"El programa tiene 3 ejes: crecimiento económico con buenos sueldos y trabajo, que es muy importante porque aquí siempre se habla de la certeza en nuestro país, pero la certeza es para los inversionistas y para las familias, para llegar a fin de mes; temas sociales como vivienda, educación y salud pública; y seguridad pública. Hay un conjunto de otros temas que todavía no se han incorporado y eso esperamos también recogerlos desde las regiones", concluyó.

Todo sobre Jeannette Jara