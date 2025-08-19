Nuevos parquímetros en Ñuñoa: Las siete zonas donde habrá cobro por estacionamientos

19 ag. 2025 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 25 de julio comenzó a operar el nuevo sistema de cobro por parquímetros en Ñuñoa, en la Región Metropolitana, con el objetivo de erradicar a los estacionadores ilegales que se habían convertido en un verdadero problema para vecinos y autoridades.

La medida fue aprobada por el concejo municipal el 7 de mayo en una votación que no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición y organizaciones vecinales. Aun así, la iniciativa avanzó con fuerza: actualmente ya se encuentran habilitados en un total de 816 veredas en 30 tramos de la comuna.

Según consignó La Tercera, este lunes 25 de agosto se sumarán en 286 nuevas veredas, lo que incluye zonas clave como el Estadio Nacional.

Los 7 sectores con parquímetros

Las siete áreas donde comenzará a regir el cobro por estacionamiento son:

Pedro de Valdivia con Irarrázaval San Eugenio con Irarrázaval Vicuña Mackenna con Irarrázaval Eliecer Parada con Simón Bolívar Plaza Egaña Plaza Ñuñoa Estadio Nacional

“Detectamos verdaderas mafias”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó al citado medio que el sistema busca enfrentar directamente a los grupos que operaban de manera ilegal en el sector.

“En algunos casos detectamos verdaderas mafias. Personas que llegaban en un mismo vehículo utilitario y se repartían esquina por esquina, como una industria. Con los parquímetros hemos logrado erradicarlos de las zonas críticas, y eso demuestra que el sistema funciona”, afirmó.

En cuanto al Estadio Nacional, Sichel detalló que el cobro funcionará solo en jornadas de eventos, desde dos horas antes hasta el término de la actividad. “En promedio, en un partido de fútbol son cinco horas máximo lo que se cobra”, precisó.