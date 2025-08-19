Oktoberfest Chile celebra 20 años: Así puedes conseguir entradas para el tradicional evento cervecero en Malloco
- Por Nicolás Díaz
El icónico encuentro cervecero Oktoberfest Chile celebra sus 20 años, por lo que esta edición de aniversario estará recargada de música, cultura y nuevas experiencias para vivir con todo la tradicional fiesta de origen bávaro.
En 2025 el evento se desarrollará durante cuatro días, entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, en el ya emblemático Centro de Eventos Múnich de la localidad de Malloco, al poniente de la Región Metropolitana.
En esta edición del evento estarán disponibles más de 40 cervezas nacionales e internacionales, gastronomía típica, catas guiadas por expertos y actividades familiares como pasacalles por el recinto, maquillaje flúor y temático, además de pinta caritas para los niños.
Line up Oktoberfest Chile 2025
El line up del Oktoberfest Chile 2025 estará liderado por Chico Trujillo, pero además contará una vez más con la participación estelar de la tradicional banda bávaro-argentina Zillertal Orchester.
- Jueves: Zillertal Orchester y Kuervos del Sur.
- Viernes: Zillertal Orchester y Fothers Muckers.
- Sábado: Zillertal Orchester y Chico Trujillo.
- Domingo: Zillertal Orchester y comedia con Mauricio Palma + Violento Parra
¿Dónde conseguir entradas para el Oktoberfest Chile?
Las entradas para el Oktoberfest Chile están a la venta a través de Punto Ticket (pincha aquí), plataforma en donde ya se agotó la primera de las cuatro preventas que consideran descuentos especiales.
Precios de la venta general:
- General 30 de octubre: $11.000.
- Pack Grupal 30 de octubre (4 personas): $38.500.
- Pack Grupal 30 de octubre (6 personas): $55.000.
- General 31 de octubre: $22.000.
- Pack Grupal 31 de octubre (4 personas): $75.000.
- Pack Grupal 31 de octubre (6 personas): $110.000.
- General 1 de noviembre: $25.000.
- Pack Grupal 1 de noviembre (4 personas): $80.000.
- Pack Grupal 1 de noviembre (6 personas): $125.000.
- General 2 de noviembre: $12.000.
- Pack Grupal 2 de noviembre (4 personas): $35.000.
- Pack Grupal 2 de noviembre (6 personas): $50.000.
- Pase 4 Días: $37.000.
Precios niños de 4 a 15 años
- 30 de octubre: $1.000.
- 31 de octubre: $2.000.
- 1 de noviembre: $2.000.
- 2 de noviembre: $1.000.
Upgrade experiencia VIP
- Cualquiera de los cuatro días: $38.000.
