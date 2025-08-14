Amaya Forch, Francisca Walker y Francisco Dañobeitía encabezan "Musicales en Concierto" en el Teatro de Las Condes

14 ag. 2025 - 01:15 hrs.

El Teatro Municipal de Las Condes promete conmemorar sus 15 años a lo grande con el espectáculo "Musicales en Concierto". Se trata de un montaje inédito protagonizado por destacados nombres de la escena artística nacional como Amaya Forch, Felipe Castro, Francisca Walker, Maribel Villarroel, Francisco Dañobeitía y C-Funk.

La puesta en escena contará además con una orquesta de 30 músicos, quienes reinterpretarán canciones emblemáticas del teatro musical como "Cabaret", "Chicago", "Cats", "El Violinista en el Tejado", "El Hombre de la Mancha" y "Fiebre de Sábado por la Noche", entre otros.

De esta forma, los espectadores podrán disfrutar de versiones reimaginadas de aquellos clásicos en voces de destacados actores y actrices nacionales. Así, luego del estreno fijado para el lunes 25 de agosto, existen dos funciones abiertas al público programadas para el viernes 29 y sábado 30 del mismo mes.

En paralelo, el teatro inaugurará el próximo 21 de agosto una exposición interactiva de acceso gratuito a través de la cual el público podrá recorrer los distintos rincones del centro cultural de manera virtual.

Las entradas para ser parte de la experiencia de "Musicales en Concierto" ya están a la venta a través del sitio web del Teatro Municipal de Las Condes (www.tmlascondes.cl) y de forma presencial en la boletería ubicada en Avenida Apoquindo 3300, a pasos de la estación de metro El Golf.

