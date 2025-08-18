Experto revela los números de habitaciones de hotel que nunca debes aceptar si quieres descansar

18 ag. 2025 - 17:16 hrs.

Al momento de hospedarse en un hotel, la mayoría de los viajeros suele fijarse en la comodidad de la habitación o los servicios que ofrece, pero pocos reparan en un detalle clave: el número de la habitación.

Según Javier Sobrino, creador de Descubriendo Viajes y apasionado de los hoteles, elegir mal podría arruinar tu descanso. En declaraciones recogidas por Cadena Cope, a través de un video publicado en TikTok, el experto explicó que lo ideal es evitar habitaciones terminadas en “01, 101 o 201”.

¿Por qué evitar estas habitaciones?

De acuerdo con Sobrino, todo se debe a la ubicación. Estos números suelen corresponder a piezas situadas junto al ascensor o cerca de las salidas de las escaleras, lo que significa más ruido y tránsito constante.

“Cada vez que pasa un huésped lo vas a oír por esa zona y cada vez que alguien baja por las escaleras”, advirtió el especialista.

“Incluso, he oído también, alojándome en habitaciones que dan en esta esquina, que escuchas el ascensor”, agregó.

¿Qué hacer si te asignan una de estas habitaciones?

Si tu objetivo es descansar y te asignan una de estas piezas, Sobrino recomienda avisarlo de inmediato en recepción y solicitar un cambio.

“Lo mejor es pedir una habitación al final del pasillo o alguna más tranquila”, aconsejó.