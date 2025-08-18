Revisa el antes y el después de los memoriales narcos desmantelados en Lo Espejo

18 ag. 2025 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, fueron desmantelados cinco memoriales narcos en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, en el marco de un operativo liderado por la Municipalidad junto con Carabineros.

Además, durante el procedimiento se retiró un ruco, el cual se encontraba calificado como "de alta complejidad".

¿Qué se sabe de la intervención a los memoriales narcos?

El despliegue se realizó en sectores de las poblaciones José María Caro, Santa Adriana, Santa Olga y Santa Anita y contó con cinco móviles de seguridad municipal y contingente masivo y especializado de Carabineros.

En específico, se trabajó en demoler estructuras y pintar murales que rinden apología a la cultura delictual, además de reducir los espacios que generan incivilidades.

¿Qué dijo el municipio?

"Estos operativos policiales y de seguridad no son aislados, sino parte de una estrategia integral de seguridad comunitaria, que busca devolver la confianza, el respeto y la dignidad a los barrios de nuestra comuna. El operativo que se ha realizado hoy es una señal clara de que en Lo Espejo no hay espacio para el crimen organizado, la cultura narco y los espacios que son factor de inseguridad", señaló la alcaldesa de Lo Espejo Javiera Reyes.

"El municipio seguirá avanzando con decisión en el combate contra estas expresiones, siempre de la mano de la comunidad, porque nuestro compromiso es construir una comuna más segura, libre y con mayores oportunidades para todas y todos", agregó.

Revisa el antes y el después de los memoriales