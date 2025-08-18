Empresa chilena sigue creciendo en Perú: Su formato mayorista amenaza a los gigantes de los supermercados

18 ag. 2025 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos actores en el escenario de los supermercados en Perú amenazan con destronar a los gigantes de la escena económica, como Tottus y Plaza Vea. Uno de ellos es la cadena chilena SMU, que continúa expandiéndose en el mercado peruano a través de su formato mayorista MaxiAhorro.

La empresa anunció un ambicioso plan de acción que contempla la apertura de un nuevo local en Piura, ciudad ubicada en la costa norte del país. A través de esta sucursal, SMU planea reforzar su presencia. Actualmente, cuenta con 27 tiendas a lo largo de todo el territorio nacional peruano.

A través de esta estrategia de expansión, la cadena chilena busca captar una mayor cuota del mercado, ofrecer precios competitivos y atraer a un sector de la población que busque productos de calidad a un precio económico.

En este sentido, el sector de Piura es clave, ya que es una de las regiones con mayor potencial de crecimiento. La nueva sucursal estará ubicada frente a la Universidad César Vallejo, uno de los centros académicos más importantes de la zona, cuya ubicación garantiza un alto flujo de estudiantes, profesionales y familias.

Además, MaxiAhorro ha preparado un plan de actividades y promociones especiales para atraer a los nuevos clientes, a los cuales también busca retener y fidelizar.

De esta manera, la cadena chilena comienza a ser una real amenaza para los gigantes de la industria peruana, para quienes no ha pasado desapercibida su estrategia de agresiva expansión.