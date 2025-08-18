Camionetas lideran el mercado: Estos son los 20 autos más vendidos en Chile durante 2025

18 ag. 2025 - 11:04 hrs.

¿Qué Pasó?

El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que las ventas de vehículos experimentaron un repunte en julio. Según datos del Registro Civil (RVM), la comercialización de automóviles livianos y medianos creció un 7,3%, mientras que el desempeño anual acumulado registró un alza de 3%, con 172.537 unidades inscritas en lo que va del año.

El detalle por segmento muestra un positivo desempeño en varios tipos de vehículos. Las camionetas anotaron un crecimiento de 15,5% solo en junio. Los vehículos comerciales también destacaron con un alza de 10,8% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los SUV mantuvieron su solidez con un incremento de 10,9%. En contraste, los vehículos de pasajeros fueron los únicos en retroceder, con una caída de 11,7%.

Preferencia por las camionetas

El ranking de modelos más vendidos en Chile hasta julio confirma el dominio de las camionetas. La Toyota Hilux lidera con 5.084 unidades comercializadas, seguida muy de cerca por la Mitsubishi L-200 con 4.930 matriculaciones. En tercer lugar, se ubica la Great Wall Motors POER, con 4.318 ventas.

A continuación, el listado de los 20 vehículos más vendidos en Chile durante 2025, con cifras que incluyen los segmentos de pasajeros, SUV, camionetas y comerciales:

Los 20 vehículos más vendidos en lo que va de 2025

Toyota - Hilux (Camionetas): 5.084 unidades vendidas. Mitsubishi- L-200 (Camionetas): 4.930 unidades vendidas GWM - POER (Camionetas): 4.318 unidades vendidas. Peugeot - Partner (Comerciales): 4.041 unidades vendidas. Suzuki -Baleno HB (Pasajeros): 3.842 unidades vendidas Chery - Tiggo 2 (SUV): 3.624 unidades vendidas. Kia - Soluto (Pasajeros): 3.290 unidades vendidas. Chevrolet - Groove (SUV): 2.887 unidades vendidas. Ford - New Ranger (Camionetas): 2.823 unidades vendidas. Maxus - T60 (Camionetas): 2.740 unidades vendidas. Omoda/Jaecoo - Omoda C5 (SUV): 2.659 unidades vendidas. Mazda - All New Mazda CX-5 (SUV): 2.643 unidades vendidas. GWM - Jolion (SUV): 2.629 unidades vendidas. Hyundai - Grand l-10 HB (Pasajeros): 2.331 unidades vendidas. Ford - Territory (SUV): 2.200 unidades vendidas. Suzuki - Fronx (SUV): 2.121 unidades vendidas. Chevrolet - Sail (Pasajeros): 2.031 unidades vendidas. Citroen - Berlingo (Comerciales): 1.969 unidades vendidas. Hyundai - Tucson (SUV): 1.903 unidades vendidas. Hyundai - Creta (SUV): 1.885 unidades vendidas.

