"Peaje a Luca" y restricción de camiones para este fin de semana largo: ¿En qué lugares aplicará?

14 ag. 2025 - 10:00 hrs.

Una serie de medidas es la que está tomando el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias de autopistas, de cara al fin de semana largo que parte este viernes 15 de agosto. Como es habitual, se espera un gran flujo de vehículos en distintas carreteras del país, por lo que se avizora que se produzcan atochamientos.

Para evitar esta situación, la cartera liderada por Jessica López, ha informado que en distintas carreteras existirá "peaje a luca" para incentivar a automovilistas a transitar en horarios de poca afluencia, además de la restricción de tránsito de camiones.

¿En qué rutas habrá "peaje a luca"?

De acuerdo a lo que consignó el mismo Gobierno, los lugares que tendrán peaje a mil pesos y restricción de camiones son los siguientes:

Jueves 14 de agosto

Habrá restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 68 Santiago-Valparaíso, en la Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos y en la Ruta 5 Sur Santiago-Talca.

Además, habrá “peaje a luca”, entre las 07:00 y 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Viernes 15 de agosto

La restricción de camiones aplicará entre las 09:00 y las 15.00 horas en la Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos y en la Ruta 5 Sur Santiago-Talca.

El peaje a mil pesos entre las 07:00 y 10:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Retorno

Domingo 17 de agosto

Habrá restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso y en la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos.

Además, se aplicará peaje a luca, entre las 07:00 y 13:00 horas, en los peajes de Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

