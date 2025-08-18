Niña de dos años en estado grave tras ser atropellada accidentalmente por su padre en Buin: Fue trasladada vía aérea a Las Condes

18 ag. 2025 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable accidente se registró la tarde de este domingo en la comuna de Buin, Región Metropolitana, luego que un hombre atropellara a su hija menor de 2 años y 10 meses, dejándola en estado grave.

El hecho ocurrió a eso de las 18:25 horas en calle Las Vertientes, en el sector de Viluco. Por razones que se investigan, la niña fue alcanzada por el vehículo cuando el padre hacía una maniobra en reversa.

Padre trasladó a su hija hasta el Hospital de Buin

Tras darse cuenta de lo sucedido, el padre trasladó de inmediato a su hija hasta el Hospital San Luis de Buin. sin embargo, "debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, se determinó su inmediato traslado a un centro de mayor complejidad en Santiago", precisaron desde la institución policial.

En coordinación con personal de la Prefectura Aérea de Carabineros, la niña fue derivada en helicóptero hasta una clínica de la comuna de Las Condes, en donde permanece en estado crítico.

Carabineros de la Tenencia Viluco tomó conocimiento del hecho y abrió una investigación para establecer las circunstancias exactas en que se produjo este trágico accidente.

Por su parte, el Ministerio Público "dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de la 15 Comisaría de Buin para que realice todas las diligencias tendientes a poder esclarecer la situación", informó el teniente Joaquín Foster, de la Prefectura de Maipo.