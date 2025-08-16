"Yo a esta persona no le tengo rabia, le tengo pena": Padre de cabo Florido sobre escape del asesino de su hijo

16 ag. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer viernes 15 de agosto, Gendarmería informó sobre la fuga de tres peligrosos reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Uno de los prófugos fue identificado como Juan González Quezada, sindicado como el asesino del cabo David Florido Cisternas, hecho ocurrido en 2022.

A propósito del escape del sujeto, Juan Carlos Florido, padre del cabo Florido, entregó sus impresiones sobre la fuga del delincuente.

¿Qué dijo el padre del cabo Florido?

Juan Carlos dijo que se enteró de la noticia a través de su esposa, quien le informó sobre la fuga. "A mí me dejó bastante sorprendido, porque esta persona no tendría por qué haber estado en la cárcel de Valparaíso (...) La magistrada lo mantuvo en La Serena".

"Me imagino que porque la cárcel de La Serena es de alta seguridad, no así Valparaíso. Todos sabemos que en Valparaíso ha habido fugas... ¿Cómo el Poder Judicial puede estar tomando decisiones tan malas?", añadió.

Frente a la pregunta de si es que le fue ofrecida protección tras el escape del asesino de su hijo, Florido señaló que "yo no he pedido ningún tipo de protección. Yo a esta persona no le tengo rabia, le tengo pena".

"Si me llego a encontrar con él, créame que voy a actuar con toda la rabia, la ira, que me embarga en estos momentos. Y si me toca a uno de los míos, con mayor razón. Pero no creo que lleguemos a eso, porque es una persona cobarde. Cuando mató a mi hijo, se escondió y estaba esperando salir del país. Ahora estará haciendo lo mismo", manifestó.

Finalmente, el hombre reveló no tener ningún antecedente sobre la actual ubicación de delincuente, pero aseguró "conocer el perfil de cómo actúa. Y Carabineros lo tiene claro. Yo creo que no ha salido a ninguna parte. Está esperando que esto baje la intensidad y pueda aprovechar de escapar".