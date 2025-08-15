Metro cierra dos estaciones de Línea 1 este viernes: Revisa cuáles son

15 ag. 2025 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago mantendrá cerradas dos estaciones de la Línea 1 durante la jornada de este viernes 15 de agosto, día que además es festivo en todo el país por la celebración religiosa de la Asunción de la Virgen.

¿Qué estaciones de Metro cierran este viernes?

Las dos estaciones de Línea 1 del Metro de Santiago que estarán cerradas este viernes 15 de agosto son:

San Pablo (Línea 1)

(Línea 1) Neptuno (Línea 1)

Durante el cierre, la estación San Pablo de Línea 5 continuará operativa con normalidad, permitiendo el ingreso y egreso de pasajeros, aunque no estará disponible la combinación hacia Línea 1.

Cabe destacar que al tratarse de un día feriado, Metro operará con los horarios habituales de un festivo, es decir, abrirá todas sus estaciones a partir de las 7:30 horas y cerrará a las 23:00 horas.

¿Cuáles son los motivos del cierre?

Los motivos del cierre de las estaciones San Pablo y Neptuno para esta jornada se deben a trabajos de mantención preventiva en las vías del tramo que conecta ambas estaciones.

Metro detalló que "estos trabajos no tienen relación con el proyecto de instalación de puertas de andén en estación San Pablo. Se trata sólo de mantención de las vías y que debido a su complejidad técnica y requerimientos de seguridad es recomendable hacerlo de día".

