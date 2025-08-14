¿Cuáles son las dos estaciones del Metro de Santiago que estarán cerradas este viernes?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Metro de Santiago anunció que este viernes 15 de agosto, día feriado, dos estaciones de la Línea 1 se mantendrán cerradas durante toda la jornada, a causa de una mantención preventiva que se realizará en el servicio.
¿Cuáles son las dos estaciones que estarán cerradas?
Según informó Metro a través de sus canales oficiales desde hace varios días, las dos estaciones que estarán cerradas son:
- San Pablo (Línea 1)
- Neptuno (Línea 1)
En la estación San Pablo, su recorrido por la Línea 5 operará con normalidad, aunque no funcionará la combinación con Línea 1.
De esta manera, el servicio en la Línea 1 solo estará disponible desde la estación Los Dominicos hasta Pajaritos. El resto del funcionamiento de Metro en las demás líneas y estaciones funcionará con la normalidad de un día feriado.
¿A qué hora abre y cierra el Metro este viernes 15 de agosto?
Al ser un día feriado, Metro de Santiago operará con los horarios habituales de un festivo, es decir, tal como los domingos.
Esto quiere decir que el Metro abrirá a partir de las 7:30 horas en todas sus estaciones, mientras que cerrará a las 23:00 horas, tal como todos los días.
