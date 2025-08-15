Carabinero muere mientras se dirigía a procedimiento policial en Talca: Sufrió un accidente de tránsito

15 ag. 2025 - 00:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un sargento de Carabineros murió la noche de este jueves tras sufrir un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, región del Maule.

Desde la institución confirmaron el deceso y expresaron: "Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Ricardo Belmar Belmar (Q.E.P.D.), de dotación de la Sección Centauro de Talca".

Respecto al hecho, Carabineros indicó que el funcionario "sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba para prestar cooperación a un procedimiento policial".

Finalmente, la institución añadió que "enviamos a su familia, amigos y compañeros nuestras más sentidas condolencias".

Desde la Fiscalía del Maule, el fiscal regional Julio Contardo, en representación de los funcionarios de la institución, expresó su más sentido pésame a la familia del sargento Ricardo Belmar.